ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, позволив запустить программу Ukraine Facility на 50 миллиардов евро, из которых Украина получит 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и ожидает 16 миллиардов евро в целом в этом году, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

ЕС окончательно принял План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility - наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. А всего в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с россией - написал Шмыгаль в Telegram.

Он поблагодарил Бельгию, которая председательствует в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку Плана Украины и непоколебимую поддержку.

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