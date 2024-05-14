ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  61023 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  78159 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  125220 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  131895 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128498 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174181 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209875 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214899 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205978 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159876 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

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Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор

Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор

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Закон о мобилизации: в Минздраве объяснили, что изменится в медицинской сфере

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"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС

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Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости

Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  258923 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  303602 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  304600 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  322370 просмотра

ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

ЕС одобрил план Украины, позволив запустить программу Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро, из которых Украина получила 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и ожидает 16 миллиардов евро в целом в этом году, чтобы укрепить свою финансовую стабильность в условиях войны с Россией.

Экономика •   •  8854 просмотра
ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"

Около 200 гражданских лиц остались в Волчанске Харьковской области, и их эвакуация продолжается, в сотрудничестве с полицией и волонтерами до тех пор, пока все люди не будут эвакуированы, говорит глава ОВА.

Общество •   •  8687 просмотра
В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"

Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор

Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство Салтанат Нукеновой после ссоры в ресторане, адвокат подает апелляцию.

Новости Мира •   •  6969 просмотра
Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор

Закон о мобилизации: в Минздраве объяснили, что изменится в медицинской сфере

Закон о мобилизации вводит обязательные медицинские осмотры для определения пригодности к военной службе, уточняет категории, которые имеют право на отсрочку, а также предусматривает проверку решений медико-социальной экспертной комиссии для мужчин в возрасте 25-50 лет, которым инвалидность была впервые установлена после 24 февраля 2022 года.

Общество •   •  8575 просмотра
Закон о мобилизации: в Минздраве объяснили, что изменится в медицинской сфере

Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф

Недавно сформированная северная группа российских войск атаковала Харьковскую область Украины, взяв под контроль несколько сел и нацелившись на приграничный город Волчанск, пытаясь отвлечь украинские ресурсы и создать угрозу для Харькова.

Война •   •  12183 просмотра
Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф

Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские военные подразделения, в том числе сотрудники фсб, для усиления безопасности и охраны военных объектов в связи со значительными потерями, которые понесли российские войска на херсонском направлении.

Война •   •  14396 просмотра
Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС

Украина предоставила беспошлинный и неквотированный доступ к экспорту сельскохозяйственной продукции, в частности мяса птицы, яиц, сахара, меда, кукурузы, овса и зерновых культур в ЕС до 5 июня 2025 года, с условиями по отдельным товарам, которые базируются на средних объемах экспорта в 2021-2023 годах.

Экономика •   •  13424 просмотра
"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС

Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости

Полиция экстрадировала в Чехию шестерых мошенников, которые обманули своих соотечественников на 5,5 миллионов гривен из колл-центра в Украине, представляясь банковскими работниками и выманивая у жертв удаленный доступ или банковские реквизиты, конвертируя деньги в криптовалюту или наличные для покупки предметов роскоши.

Криминал и ЧП •   •  11411 просмотра
Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости

Инсульт "молодеет" и его все чаще диагностируют у людей среднего возраста, предупреждает Минздрав

Министерство здравоохранения предупреждает, что в последнее время все больше людей среднего возраста страдают от инсультов: по состоянию на 2019 год более 62% случаев инсульта приходится на людей в возрасте до 70 лет.

Здоровье •   •  11648 просмотра
Инсульт "молодеет" и его все чаще диагностируют у людей среднего возраста, предупреждает Минздрав

Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены

Ресурсы россиян на Харьковском направлении ограничены, но в ближайшие дни они используют все, что имеют, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война •   •  12211 просмотра
Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены