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Після підриву Каховської ГЕС змінюється режим роботи гідроелектростанцій - Укренерго

Київ • УНН

 • 485198 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Після підриву Каховської ГЕС змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище, аби зменшити затоплення. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Після підриву Каховської ГЕС змінюється режим роботи гідроелектростанцій - Укренерго

Цитата

"Каховська ГЕС. «Укренерго» разом з «Укргідроенерго» опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС. Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище, аби зменшити затоплення", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, ситуація на 7 червня така:

  • Баланс в енергосистемі. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просять розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.
  • Ремонти. «Укренерго» повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні. Ремонти продовжуються.
  • Експорт/імпорт. Експорт у Польщу здійснюється з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини - з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.
  • Обстріли. Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження мереж обленерго на Сумщині. Також ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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