После подрыва Каховской ГЭС меняется режим работы гидроэлектростанций - Укрэнерго

Цитата

"Каховская ГЭС. «Укрэнерго» вместе с «Укргидроэнерго» прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС. Меняется режим работы гидроэлектростанций для того, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, ситуация на 7 июня следующая:



Баланс в энергосистеме . Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию. Поэтому в течение дня просят распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.

. Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию. Поэтому в течение дня просят распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.

Ремонты . «Укрэнерго» вернуло в работу одну из магистральных линий, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки врага, что повысило надежность питания сразу нескольких областей в центральном регионе. Ремонты продолжаются.

. «Укрэнерго» вернуло в работу одну из магистральных линий, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки врага, что повысило надежность питания сразу нескольких областей в центральном регионе. Ремонты продолжаются.

Экспорт/импорт . Экспорт в Польшу осуществляется с 10 до 15 часов, импорт из Словакии - с 16 до 19 часов. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют.

. Экспорт в Польшу осуществляется с 10 до 15 часов, импорт из Словакии - с 16 до 19 часов. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют.

Обстрелы . В результате обстрелов россиян есть повреждения сетей облэнерго в Сумской области. Также враг обстрелял территорию одной из электростанций в Донецкой области, станция работает. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

. В результате обстрелов россиян есть повреждения сетей облэнерго в Сумской области. Также враг обстрелял территорию одной из электростанций в Донецкой области, станция работает. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.