Після Brexit Британія застосує "акт Магнітського"

“Після виходу Великої Британії з Євросоюзу Лондон застосує положення так званого "акта Магнітського"... Йдеться про положення закону "Про санкції та боротьбу з відмиванням грошей", які стосуються порушень прав людини”, - зазначається в повідомленні міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба.

Домінік Рааб пояснив: "Це означає, що порушники прав людини, хоч би де у світі вони перебували, стикнуться з наслідками своїх дій: їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені, а на поїздки сюди буде введена заборона”.

“Ми гарантуємо, що Велика Британія, яка стане глобальною, не є безпечним притулком для тих, хто отримує вигоду зі страждань інших", - зазначив міністр.

Нагадаємо, ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit.