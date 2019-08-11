Після Brexit Британія застосує "акт Магнітського"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Рахунки порушників прав людини у банках Великої Британії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Після виходу Великої Британії з Євросоюзу Лондон застосує положення так званого "акта Магнітського"... Йдеться про положення закону "Про санкції та боротьбу з відмиванням грошей", які стосуються порушень прав людини”, - зазначається в повідомленні міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба.
Домінік Рааб пояснив: "Це означає, що порушники прав людини, хоч би де у світі вони перебували, стикнуться з наслідками своїх дій: їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені, а на поїздки сюди буде введена заборона”.
“Ми гарантуємо, що Велика Британія, яка стане глобальною, не є безпечним притулком для тих, хто отримує вигоду зі страждань інших", - зазначив міністр.
Нагадаємо, ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit.