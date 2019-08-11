После Brexit Великобритания применит "акт Магнитского"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Счета нарушителей прав человека в банках Великобритании будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"После выхода Великобритании из Евросоюза Лондон применит положения так называемого" акта Магнитского "... Речь идет о положении закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", касающихся нарушений прав человека", - отмечается в сообщении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Доминик Рааб пояснил: "Это означает, что нарушители прав человека, где бы в мире они находились, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет".
"Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто получает выгоду из страданий других", - отметил министр.
Напомним, ЕС не видит основания для дальнейших переговоров по Brexit.