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Підвищення акцизів на алкоголь спровокувало збільшення фальсифікату – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підвищення акцизів на алкогольну продукцію, яке відбулося з 1 березня, призвело до збільшення кількості фальсифікату, який і так у значній кількості сьогодні присутній на ринку. Таку думку у коментарі УНН висловив заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Олег Цільвік.

Підвищення акцизів на алкоголь спровокувало збільшення фальсифікату – експерт

“З точки зору споживачів підвищення акцизів завдає чергового неприємного удару по кишені. І звісно, ті, хто може собі дозволити якісний продукт, будуть купувати у супермаркетах і дорожче, адже це є певна пересторога від придбання неякісної продукції. Що стосується споживачів, які фінансово не забезпечені, то, звісно, вони будуть шукати дешевий замінник офіційному алкоголю, і звісно, вони будуть купувати продукцію невідомого походження”, — сказав О.Цільвік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перегляд мінімальних цін на горілку зумовлений підвищенням акцизів

Експерт наголосив, що збільшення акцизів і, як наслідок, зростання цін на горілку, провокує збільшення тіньового сегменту цього ринку.

"Звісно, що недобросовісний бізнес, який зараз у великій кількості присутній на внутрішньому ринку, буде виробляти більше фальсифікату, і обіг тіньового ринку збільшиться“, - сказав О.Цільвік.

Окрім того, він зазначив, що нелегальний ринок алкоголю розцвітає і через відсутність системи контролю з боку держави.

“Жорстка система нагляду та покарання звісно усуне якусь частину фальсифікату з ринку. А у сучасних умовах доля фальсифікату лише збільшується, адже державна система щодо захисту ринку надзвичайно погано функціонує”, — додав експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.

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