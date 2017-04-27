Підвищення акцизів на алкоголь спровокувало збільшення фальсифікату – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підвищення акцизів на алкогольну продукцію, яке відбулося з 1 березня, призвело до збільшення кількості фальсифікату, який і так у значній кількості сьогодні присутній на ринку. Таку думку у коментарі УНН висловив заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Олег Цільвік.
“З точки зору споживачів підвищення акцизів завдає чергового неприємного удару по кишені. І звісно, ті, хто може собі дозволити якісний продукт, будуть купувати у супермаркетах і дорожче, адже це є певна пересторога від придбання неякісної продукції. Що стосується споживачів, які фінансово не забезпечені, то, звісно, вони будуть шукати дешевий замінник офіційному алкоголю, і звісно, вони будуть купувати продукцію невідомого походження”, — сказав О.Цільвік.
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Експерт наголосив, що збільшення акцизів і, як наслідок, зростання цін на горілку, провокує збільшення тіньового сегменту цього ринку.
"Звісно, що недобросовісний бізнес, який зараз у великій кількості присутній на внутрішньому ринку, буде виробляти більше фальсифікату, і обіг тіньового ринку збільшиться“, - сказав О.Цільвік.
Окрім того, він зазначив, що нелегальний ринок алкоголю розцвітає і через відсутність системи контролю з боку держави.
“Жорстка система нагляду та покарання звісно усуне якусь частину фальсифікату з ринку. А у сучасних умовах доля фальсифікату лише збільшується, адже державна система щодо захисту ринку надзвичайно погано функціонує”, — додав експерт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.