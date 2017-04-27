Повышение акцизов на алкоголь спровоцировало увеличение фальсификата - эксперт

"С точки зрения потребителей повышение акцизов наносит очередной неприятный удар по карману. И конечно, те, кто может себе позволить качественный продукт, будут покупать в супермаркетах и ​​дороже, ведь это определенноя предостережение от приобретения некачественной продукции. Что касается потребителей, которые финансово не обеспечены, то, конечно, они будут искать дешевый заменитель официальному алкоголю, и конечно, они будут покупать продукцию неизвестного происхождения", - сказал О.Цильвик.

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Эксперт отметил, что увеличение акцизов и, как следствие, рост цен на водку, провоцирует увеличение теневого сегмента этого рынка.

"Конечно, недобросовестный бизнес, который сейчас в большом количестве присутствует на внутреннем рынке, будет производить больше фальсификата, и обращение теневого рынка увеличится", - сказал О.Цильвик.

Кроме того, он отметил, что нелегальный рынок алкоголя расцветает и из-за отсутствия системы контроля со стороны государства.

"Жесткая система надзора и наказания конечно устранит какую-то часть фальсификата с рынка. А в современных условиях судьба фальсификата только увеличивается, ведь государственная система по защите рынка чрезвычайно плохо функционирует", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.