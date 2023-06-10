Підрив Каховської ГЕС: Молдова надасть Україні гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Нацкомісія надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення направити в Україну гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської греблі. В пакет на загальну суму понад 200 тисяч доларів входять, надувні човни, продукти харчування та обладнання, повідомляє УНН, з посиланням на молдовський Newsmaker.
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Молдова направить Україні допомогу на суму понад 200 тисяч доларів (4,2 млн леїв) для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків руйнування Каховської ГЕС. Таке рішення ухвалила Національна комісія надзвичайних ситуацій, зазначає видання.
До партії гуманітарної допомоги входять водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідні для полегшення наслідків повені.
Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС на сьогоднішній ранок залишається цілком достатнім для забезпечення потреб станції, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
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