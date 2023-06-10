Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС на сьогоднішній ранок залишається цілком достатніс для забезпечення потреб станції, повідомили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 8:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Енергоатомі.
При цьому станом на 10:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя, як повідомляється, знизився до 10,31 м.
В Енергоатомі вказують, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.