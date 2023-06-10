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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным - Энергоатом

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС на сегодняшнее утро остается вполне достаточным для обеспечения потребностей станции, сообщили в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным - Энергоатом

Детали

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 8:00 10 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,42 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Энергоатоме.

При этом по состоянию на 10:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя, как сообщается, снизился до 10,31 м.

В Энергоатоме указывают, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

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