Подрыв Каховской ГЭС: Молдова предоставит Украине гуманитарную помощь

Детали

Молдова направит Украине помощь на сумму более 200 тысяч долларов (4,2 млн леев) для ликвидации экологических и гуманитарных последствий разрушения Каховской ГЭС. Такое решение приняла Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций, отмечает издание.

В партию гуманитарной помощи входят водонасосные станции, надувные лодки, продукты питания и оборудование, необходимые для облегчения последствий наводнения.

Оборудование предоставят из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС на сегодняшнее утро остается вполне достаточным для обеспечения потребностей станции, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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