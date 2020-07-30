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Перший етап реконструкції Пейзажної алеї завершать до кінця літа - КМДА

Перший етап реконструкції Пейзажної алеї завершать до кінця літа - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Триває I етап реконструкції Пейзажної алеї на ділянці від Десятинного провулка, 7 до вулиці Велика Житомирська, 8-Б. Закінчити його планують до кінця серпня. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, передає УНН з посиланням на пресслужбу держадміністрації.

Так, I етап реконструкції планується завершити до кінця серпня. А повністю в оновленому вигляді кияни та гості столиці побачать Пейзажну алею у наступному, 2021 році.

"На сьогодні проводяться роботи із заміни комунікацій, оновлення і зміцнення підпірних стінок, на деяких ділянках – мощення гранітного покриття. Всі роботи проводяться практично вручну, оскільки на об’єкт неможливо запустити важку техніку", – зазначив Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, у рамках реконструкції буде розширено вхід на Пейзажну алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви, уздовж Пейзажної алеї будуть вимощені пішохідні доріжки, розбиті газони, висаджені нові дерева, облаштована система поливу і повністю замінено освітлення. На Пейзажній алеї з’явиться зливова каналізація, і вода не буде накопичуватися на самій алеї.

Що стосується улюблених киянами арт-об’єктів, то вони не зазнають жодних змін.

"Пошкоджені скульптури будуть обов’язково відремонтовані. Для цього співпрацюватимемо з авторами скульптур – це важливо, щоб зберегти їхню автентичність. Жодних інших змін самі арт-об’єкти не зазнають. Ми лише художньо підсвітимо ці унікальні об’єкти", – підкреслив Густєлєв.

Нагадаємо, що вартість реставрації алеї складає мінімум 110 718 000 грн.

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