Перемир'я тривало 20 хвилин - солдати з передової

"Режим припинення вогню, по суті, протримався перші 20 хвилин", - кажуть військові і не вірять у виконання бойовиками умов перемир'я.

"У нас дуже багато запитань... Набагато більше, ніж відповідей. Ми себе невпевнено почуваємо. Розумієте, виходить так, що ми будемо виконувати умови припинення вогню, тому що ми Збройні сили. Ми представники держави. Але ми впевнені, що росіяни навпаки - цього виконувати не будуть", - говорить солдат.

Відзначимо, 27 липня, на Донбасі почав діяти новий режим перемир'я.

Уже в обід, того ж дня, бойовики порушили його кілька разів.

Пізніше стало відомо про нові обстріли, але головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак називав їх "емоціями" бойовиків.

Нагадаємо, що в рамках домовленостей про перемир'я українських військових позбавили права на розвідку, заборонили використовувати дрони, і снайпери більше не можуть прикривати наші позиції.

Такі умови домовленостей, досягнутих ТКГ у Мінську деякі експерти вже охрестили "капітуляцією".