Переговори про вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив про затвердження переговорних позицій ще за двома кластерами
Київ • УНН
Уряд затвердив переговорні позиції за кластерами 2 та 6 для вступу України до ЄС. Кластер 2 стосується внутрішнього ринку, а кластер 6 - зовнішньої політики.
Уряд сьогодні вирішив затвердити переговорні позиції за кластером 2 та кластером 6 у межах переговорів про вступ України до ЄС, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.
Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини"
Це, з його слів, офіційні документи, які містять українській пропозиції, окреслюють пріоритети та зобов’язання щодо майбутнього членства:
- другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС. Зокрема вільний рух товарів і послуг, робочої сили та капіталу, правила конкуренції та захисту прав споживачів. Це те, що потрібно українському бізнесу та усім українцям;
- шостий кластер стосується зовнішньої політики, безпеки та оборони. Це, серед іншого, наш внесок у безпечне майбутнє єдиної Європи і захист континенту від російської загрози.
Єврокомісар вірить, що перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС можуть відкрити ще у червні28.05.25, 13:56 • 2528 переглядiв
"Важливо, що Єврокомісія розділяє наш оптимізм, і вже в червні налаштована відкрити переговори за Кластером 1", - наголосив Шмигаль.
Він нагадав про "амбітну ціль на 2025 рік" - відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС.