Переговори про вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив про затвердження переговорних позицій ще за двома кластерами

Уряд сьогодні вирішив затвердити переговорні позиції за кластером 2 та кластером 6 у межах переговорів про вступ України до ЄС, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини" - написав Шмигаль у соцмережах.

Це, з його слів, офіційні документи, які містять українській пропозиції, окреслюють пріоритети та зобов’язання щодо майбутнього членства:

другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС. Зокрема вільний рух товарів і послуг, робочої сили та капіталу, правила конкуренції та захисту прав споживачів. Це те, що потрібно українському бізнесу та усім українцям;

шостий кластер стосується зовнішньої політики, безпеки та оборони. Це, серед іншого, наш внесок у безпечне майбутнє єдиної Європи і захист континенту від російської загрози.

Єврокомісар вірить, що перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС можуть відкрити ще у червні

"Важливо, що Єврокомісія розділяє наш оптимізм, і вже в червні налаштована відкрити переговори за Кластером 1", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав про "амбітну ціль на 2025 рік" - відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС.