Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Шмыгаль сообщил об утверждении переговорных позиций еще по двум кластерам
Киев • УНН
Правительство утвердило переговорные позиции по кластерам 2 и 6 для вступления Украины в ЕС. Кластер 2 касается внутреннего рынка, а кластер 6 - внешней политики.
Правительство сегодня решило утвердить переговорные позиции по кластеру 2 и кластеру 6 в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.
Сегодня рассматриваем и утверждаем переговорные позиции по кластеру 2 "Внутренний рынок" и Кластеру 6 "Внешние отношения"
Это, по его словам, официальные документы, которые содержат украинские предложения, очерчивают приоритеты и обязательства относительно будущего членства:
- второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС. В частности свободное движение товаров и услуг, рабочей силы и капитала, правила конкуренции и защиты прав потребителей. Это то, что нужно украинскому бизнесу и всем украинцам;
- шестой кластер касается внешней политики, безопасности и обороны. Это, среди прочего, наш вклад в безопасное будущее единой Европы и защиту континента от российской угрозы.
Еврокомиссар верит, что первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС могут открыть еще в июне28.05.25, 13:56 • 2524 просмотра
"Важно, что Еврокомиссия разделяет наш оптимизм, и уже в июне настроена открыть переговоры по Кластеру 1", - подчеркнул Шмыгаль.
Он напомнил об "амбициозной цели на 2025 год" - открыть на параллельной основе все шесть переговорных кластеров с ЕС.