Переговори в ЄС про агроімпорт з України продовжаться, Єврокомісія готова до поступок - ЗМІ

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Як вказано, відеоконференція Домбровскіса з представниками п'яти країн Центральної Європи з питань імпорту сільгосппродукції з України у неділю "завершилася без домовленостей".

"Переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться у понеділок на рівні міністрів сільського господарства", - пише видання.

За даними RMF FM, "Єврокомісія готова піти на поступки". "Інформація, отримана журналістом RMF FM, свідчить, що Єврокомісія готова розширити список товарів, які будуть заборонені до ввезення з України. Зрушення є і переговори йдуть у правильному напрямку, заявив RMF FM один з учасників зустрічі", - пише видання.

Єврокомісія, як повідомляється, "готова розширити список товарів, заборонених до ввезення з України, за межі чотирьох продуктів, які були запропоновані минулого тижня". "Поки що вона погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. Тепер неофіційно йдеться про те, що вона готова додати до списку, на який поширюються обмеження на імпорт, й інші товари зі списку, представленого у п'ятницю міністрами сільського господарства п'яти країн, такі як яйця та м'ясо птиці", - зазначає видання.

Нагадаємо

Країни-члени ЄС Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія ввели заборони на імпорт з України, щоб захистити свої ринки від припливу дешевшої продукції. Румунія не ухвалила рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.

Згодом Польща зобов'язалася розблокувати транзит української продукції. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу знову отримали з 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Румунія обіцяла, що збереже "шляхи солідарності" для транзиту української агропродукції. Болгарія також зобов'язалася, що чекатиме рішення ЄС щодо агропродукції, погодила розблокування автомобілів на кордоні.

ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на скасування обмежень на українську агропродукцію, переговори тривають.