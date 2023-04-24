Переговоры в ЕС об агроимпорте из Украины продолжатся, Еврокомиссия готова к уступкам - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Переговоры в ЕС по импорту агропродукции из Украины возобновятся в понедельник, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Как указано, видеоконференция Домбровскиса с представителями пяти стран Центральной Европы по вопросам импорта сельхозпродукции из Украины в воскресенье "завершилась без договоренностей".
"Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся в понедельник на уровне министров сельского хозяйства", - пишет издание.
По данным RMF FM, "Еврокомиссия готова пойти на уступки". "Информация, полученная журналистом RMF FM, свидетельствует, что Еврокомиссия готова расширить список товаров, которые будут запрещены к ввозу из Украины. Сдвиги есть и переговоры идут в правильном направлении, заявил RMF FM один из участников встречи", - пишет издание.
Еврокомиссия, как сообщается, "готова расширить список товаров, запрещенных к ввозу из Украины, за пределы четырех продуктов, которые были предложены на прошлой неделе". "Пока что она согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь неофициально говорится о том, что она готова добавить в список, на который распространяются ограничения на импорт, и другие товары из списка, представленного в пятницу министрами сельского хозяйства пяти стран, такие как яйца и мясо птицы", - отмечает издание.
Напомним
Страны-члены ЕС Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт из Украины, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции. Румыния не приняла решение о запрете импорта украинской аграрной продукции.
Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции. Разрешение на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу снова получили с 21 апреля. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются. Румыния обещала, что сохранит "пути солидарности" для транзита украинской агропродукции. Болгария также обязалась, что будет ждать решения ЕС по агропродукции, согласовала разблокировку автомобилей на границе.
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию, переговоры продолжаются.