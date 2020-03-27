Пандемія коронавірусу: в адміністрації президента РФ виявили випадки зараження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В адміністрації і управлінні справами президента Росії після первинного тестування на коронавірус виявили декілька випадків зараження, зазначає УНН з посиланням на ряд російьских ЗМІ, зокрема видання “Ведомости”.
Джерело “Ведомостей”, близьке до оперативного штабу, підтвердило, що двоє людей, що працюють в адміністрації президента, були інфіковані коронавірусом.
За його словами, обидва співробітники займають не керівні посади, вони і люди, які контактували з ними, ізольовані. Ще одне джерело, близьке до штабу, сказало, що тільки у одного співробітника адміністрації президента підтверджений коронавірус. За його словами, він знаходиться на домашньому лікуванні, а не в лікарні в Комунарці, де лежать хворі коронавірусною інфекцією.
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков на запит “Ведомостей” про хворих в адміністрації президента не відповів.
Пізніше, представник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що один із співробітників адміністрації президента захворів коронавірусом. Про кого саме йдеться, прес-секретар не уточнив.
“Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронавірусу. Це відповідає дійсності”, — сказав Пєсков журналістам (відповідаючи на уточнюючі питання, він сказав, що мова йде про один випадок). У зв’язку з цим вживаються всі необхідні санітарні та епідеміологічні заходи, додав прес-секретар.
Додамо, у четвер, 26 березня, стало відомо, що випадок можливого зараження виявили в апараті уряду Росії.