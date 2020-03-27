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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75035 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88468 просмотра

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Пандемия коронавируса: в администрации президента РФ обнаружили случаи заражения COVID-19

Пандемия коронавируса: в администрации президента РФ обнаружили случаи заражения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13287 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В администрации и управлении делами президента России после первичного тестирования на коронавирус обнаружили несколько случаев заражения, отмечает УНН со ссылкой на ряд росийьских СМИ, в частности издание “Ведомости”.

Источник “Ведомостей”, близкий к оперативному штабу, подтвердил, что два человека, работающие в администрации президента, были инфицированы коронавирусом.

По его словам, оба сотрудника занимают не руководящие должности, они и контактировавшие с ними люди изолированы. Еще один источник, близкий к штабу, сказал, что только у одного сотрудника администрации президента подтвержден коронавирус. По его словам, он находится на домашнем лечении, а не в больнице в Коммунарке, где лежат заболевшие коронавирусной инфекцией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос “Ведомостей” о заболевших в администрации президента не ответил.

Позже, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом. О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил.

“Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности”, — сказал Песков журналистам (отвечая на уточняющие вопросы, он сказал, что речь идет об одном случае). В связи с этим принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, добавил пресс-секретарь.

Добавим, в четверг, 26 марта, стало известно, что случай возможного заражения обнаружили в аппарате правительства России.

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