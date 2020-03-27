Пандемия коронавируса: в администрации президента РФ обнаружили случаи заражения COVID-19

Источник “Ведомостей”, близкий к оперативному штабу, подтвердил, что два человека, работающие в администрации президента, были инфицированы коронавирусом.

По его словам, оба сотрудника занимают не руководящие должности, они и контактировавшие с ними люди изолированы. Еще один источник, близкий к штабу, сказал, что только у одного сотрудника администрации президента подтвержден коронавирус. По его словам, он находится на домашнем лечении, а не в больнице в Коммунарке, где лежат заболевшие коронавирусной инфекцией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос “Ведомостей” о заболевших в администрации президента не ответил.

Позже, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом. О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил.

“Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности”, — сказал Песков журналистам (отвечая на уточняющие вопросы, он сказал, что речь идет об одном случае). В связи с этим принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, добавил пресс-секретарь.

Добавим, в четверг, 26 марта, стало известно, что случай возможного заражения обнаружили в аппарате правительства России.