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Пальцем в небо: Корнієнко про заяву щодо "проведення" виборів 26 жовтня

Пальцем в небо: Корнієнко про заяву щодо "проведення" виборів 26 жовтня

Київ • УНН

 • 22086 перегляди

Перший заступник голови ВР спростував заяви про проведення виборів 26 жовтня. Вибори можливі не раніше ніж за пів року після скасування воєнного стану.

Заяви про конкретні дати виборів в Україні - це політична гра. Наразі немає ніяких затверджених дат. Про це заявив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наразі ми розуміємо, що озвучення будь-яких таких дат - це пальцем в небо. (Воно - ред.) не базується на жодних розуміннях щодо майбутнього, наступних місяців. Це все гра на публіку, політична гра й це на руку тільки країні агресору. Немає зараз ніяких дат затверджених. 26 січня чи жовтня, вересня, березня - не важливо. Є принципові речі про, які ми всі знаємо, говоримо,

- заявив Корнієнко.

Корнієнко нагадав, що проведення виборів можливе не раніше ніж за пів року після завершення правового режиму воєнного стану.

Вибори можуть бути не раніше ніж за пів року після завершення правового режиму воєнного стану, тому що вони, повоєнні вибори потребують дуже величезної підготови. Ми наближаємося до того, щоб пропустити й місцеві вибори,

- сказав Корнієнко.

Корнієнко також прокоментував фото в мережі про доручення щодо перевірки виборчих дільниць, зокрема щодо перевірки безбар'єрного доступу.

На запитання, чи справді є такі доручення, Корнієнко відповів: "ЦВК робить свою роботу, готує зокрема і масив достатньо прогресивних норм, які будуть втілюватися в законодавстві щодо повоєнних виборів. Зокрема, те, що стосується безбар'єрності. Були наради за участю першої леді, є спеціально визначений член Центральної виборчої комісії, який це питання курує".

Корнієнко заявив, що вони дуже серйозно займаються безбар'єрністю та універсальним доступом на виборах, тому що це одна з найкритичніших вимог та зауважень партнерів та організацій нагляду, ОБСЄ, міжнародних спільнот.

Адже рівень забезпечення доступу до виборів людьми з інвалідністю в Україні низький. Тому потрібно працювати над тим, щоб забезпечувати доступ,

- сказав Корнієнко.

Контекст

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада нібито планує проведення виборів в Україні 26 жовтня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Вони відбудуться не раніше ніж через шість місяців після закінчення військового стану.

15 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але наголосив, що головним пріоритетом зараз є збереження єдності країни та перемога у війні.

Згодом Зеленський зазначив, що питання про проведення виборів в Україні ніхто не підіймає, окрім російського диктатора володимира путіна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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