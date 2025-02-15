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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123250 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183021 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147408 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138881 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117385 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108021 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Питання про вибори в Україні ніхто не підіймає, окрім путіна - Зеленський

Питання про вибори в Україні ніхто не підіймає, окрім путіна - Зеленський

Київ • УНН

 • 22982 перегляди

Президент Зеленський заявив, що питання виборів в Україні піднімає лише путін та окремі голоси зі США. Вибори можуть відбутися після закінчення воєнного стану.

Питання про проведення виборів в Україні ніхто не підіймає, окрім російського диктатора володимира путіна. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

"Питання про вибори ніхто не підіймає, якщо чесно. Підіймає путін, інколи є голоси з США, але на високому рівні ніхто не підіймає, всі розуміють і наш закон, що це порушення закону. Найголовніше, що можливостей немає. Ми розуміємо наслідки всього цього, чим це закінчиться", - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент заявляв, що готовий говорити про вибори, але наголосив, що головним пріоритетом зараз є збереження єдності країни та перемога у війні.

Також Зеленський заявляв, що в Україні президентські вибори можуть відбутися одразу після закінчення воєнного стану.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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