Питання про вибори в Україні ніхто не підіймає, окрім путіна - Зеленський

Питання про проведення виборів в Україні ніхто не підіймає, окрім російського диктатора володимира путіна. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

"Питання про вибори ніхто не підіймає, якщо чесно. Підіймає путін, інколи є голоси з США, але на високому рівні ніхто не підіймає, всі розуміють і наш закон, що це порушення закону. Найголовніше, що можливостей немає. Ми розуміємо наслідки всього цього, чим це закінчиться", - сказав Зеленський.

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Президент заявляв, що готовий говорити про вибори, але наголосив, що головним пріоритетом зараз є збереження єдності країни та перемога у війні.

Також Зеленський заявляв, що в Україні президентські вибори можуть відбутися одразу після закінчення воєнного стану.