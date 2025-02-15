Вопрос о выборах в Украине никто не поднимает, кроме путина - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что вопрос выборов в Украине поднимает только путин и отдельные голоса из США. Выборы могут состояться после окончания военного положения.
Вопрос о проведении выборов в Украине никто не поднимает, кроме российского диктатора владимира путина. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
"Вопрос о выборах никто не поднимает, если честно. Поднимает путин, иногда есть голоса из США, но на высоком уровне никто не поднимает, все понимают и наш закон, что это нарушение закона. Самое главное, что возможностей нет. Мы понимаем последствия всего этого, чем это закончится", - сказал Зеленский.
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Президент заявлял, что готов говорить о выборах, но подчеркнул, что главным приоритетом сейчас является сохранение единства страны и победа в войне.
Также Зеленский заявлял, что в Украине президентские выборы могут состояться сразу после окончания военного положения.