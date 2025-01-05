Вибори можуть бути відразу після закінчення воєнного стану - Президент

В Україні президентські вибори можуть відбутися одразу після закінчення воєнного стану. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

"Вибори відкладалися один раз. Вибори не пройшли у 2024 році через воєнний стан. Вибори в парламент не відбулися восени 2024 року згідно з Конституцією. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом", - сказав Зеленський.

Або він зазначив, що парламентарям треба зібратися й змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти.

Зеленський пояснив, як можуть відбутися вибори після закінчення війни.

"В рік закінчення війни (можуть бути вибори - ред.) Тому що закінчення воєнного стану, ви одразу можете в парламенті проголосувати, що ви йдете на вибори. Всі проголосують, тому що немає обмежувальних заходів. Після того, як вони проголосували, мені здається, що вибори можна зробити через 90 днів. Це говорить про те, що відразу після закінчення війни через 90 днів можуть бути вибори", - розповів Зеленський.

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Доповнення

Зеленський заявляв, що після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно буде.

Також він прокоментував, чи піде на другий президентський термін.