Після закінчення воєнного стану чекати роки щодо виборів не потрібно - Зеленський

Після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно буде. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в телемарафоні, передає УНН.

В Україні мені здається люди побоюються. Які вибори під час війни? А в росії дуже хочуть цього для того, щоб підтримувати цей трек щодо не легітимності Президента України - сказав Зеленський.

Він нагадав, що згідно з Конситуацією вибори президента України, вибори парламенту можуть відбуватися не під час воєнного стану, після війни. Під час воєнного стану виборів не може бути, або потрібно змінювати законодавство.

Зеленський пояснив за яким умов можливе проведення виборів в Україні.

Якщо нам вдасться й ми зможемо отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України, якщо ми це зможемо зробити у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так. Тоді - це станеться. Після цього в принципі можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. Далі вже за парламентом, парламент підтримає ту чи іншу дату виборів. Я маю на увазі, що після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно - зазначив Зеленський.

На запитання, чи готовий він до другого терміну, Зеленський відповів: "Я не знаю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Я вважаю, що якщо я зроблю більше ніж я можу, то ну напевно, то тоді я буду на це дивитися більш позитивно".

Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня просто. Це не є для мене сьогоднішньою ціллю, - заявив Президент.

Доповнення

Видання The Economist повідомляло в листопаді 2024 року, що У травні 2025 року в Україні можуть відбутися вибори.

Після війни Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах - Politico