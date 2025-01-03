После окончания военного положения ждать годы относительно выборов не нужно - Зеленский

После того, как закончится военное положение, ждать годы относительно выборов не нужно будет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне, передает УНН.

В Украине мне кажется люди опасаются. Какие выборы во время войны? А в России очень хотят этого для того, чтобы поддерживать этот трек о не легитимности Президента Украины

Он напомнил, что согласно Конситуации выборы президента Украины, выборы парламента могут происходить не во время военного положения, после войны. Во время военного положения выборов не может быть, или нужно менять законодательство.

Зеленский объяснил при каких условиях возможно проведение выборов в Украине.

Если нам удастся и мы сможем получить окончание горячей стадии войны в сильной позиции для Украины, если мы это сможем сделать у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, то да. Тогда - это произойдет. После этого в принципе можно думать о том, чтобы не было военного положения в Украине. Дальше уже за парламентом, парламент поддержит ту или иную дату выборов. Я имею в виду, что после того, как закончится военное положение, ждать годы по выборам не нужно