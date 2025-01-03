После окончания военного положения ждать годы относительно выборов не нужно - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что после окончания военного положения не нужно ждать годы для проведения выборов. Выборы возможны при условии сильной позиции Украины, наличия гарантий безопасности и мощной армии.
После того, как закончится военное положение, ждать годы относительно выборов не нужно будет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне, передает УНН.
В Украине мне кажется люди опасаются. Какие выборы во время войны? А в России очень хотят этого для того, чтобы поддерживать этот трек о не легитимности Президента Украины
Он напомнил, что согласно Конситуации выборы президента Украины, выборы парламента могут происходить не во время военного положения, после войны. Во время военного положения выборов не может быть, или нужно менять законодательство.
Зеленский объяснил при каких условиях возможно проведение выборов в Украине.
Если нам удастся и мы сможем получить окончание горячей стадии войны в сильной позиции для Украины, если мы это сможем сделать у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, то да. Тогда - это произойдет. После этого в принципе можно думать о том, чтобы не было военного положения в Украине. Дальше уже за парламентом, парламент поддержит ту или иную дату выборов. Я имею в виду, что после того, как закончится военное положение, ждать годы по выборам не нужно
На вопрос, готов ли он ко второму сроку, Зеленский ответил: «Я не знаю. Я не знаю, как закончится эта война. Я считаю, что если я сделаю больше чем я могу, то ну наверное, то тогда я буду на это смотреть более позитивно».
Для меня это не является фокусом сегодняшнего дня просто. Это не является для меня сегодняшней целью,
Дополнение
Издание The Economist сообщало в ноябре 2024 года, что в мае 2025 года в Украине могут состояться выборы.
После войны Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах - Politico18 дек. 2024, 01:30 • 37720 просмотров