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Выборы могут быть сразу после окончания военного положения - Президент

Выборы могут быть сразу после окончания военного положения - Президент

Киев  •  УНН

 • 7457 просмотра

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Для этого парламент должен проголосовать соответствующее решение сразу после отмены ограничительных мер.

В Украине президентские выборы могут состояться сразу после окончания военного положения. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский  в интервью  американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

"Выборы откладывались один раз. Выборы не прошли в 2024 году из-за военного положения. Выборы в парламент не состоялись осенью 2024 года согласно Конституции. Я считаю, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону", - сказал Зеленский.

Или он отметил, что  парламентариям надо собраться и менять законодательство, что будет сделать очень трудно, потому что общество против.

Зеленский объяснил, как могут состояться выборы после окончания войны.

"В год окончания войны (могут быть выборы - ред.) Потому что окончание военного положения, вы сразу можете в парламенте проголосовать, что вы идете на выборы. Все проголосуют, потому что нет ограничительных мер. После того, как они проголосовали, мне кажется, что выборы можно провести через 90 дней. Это говорит о том, что сразу после окончания войны через 90 дней могут быть выборы", - рассказал Зеленский. 

Материальные трудности, миротворцы и выборы: главные настроения украинцев в начале 2025 года4 янв. 2025, 08:00 • 26186 просмотров

Дополнение

Зеленский заявлял, что после того, как закончится военное положение, ждать годы по выборам не нужно будет.

Также он прокомментировал, пойдет ли на второй президентский срок. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина