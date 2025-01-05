Выборы могут быть сразу после окончания военного положения - Президент
Киев • УНН
Для этого парламент должен проголосовать соответствующее решение сразу после отмены ограничительных мер.
В Украине президентские выборы могут состояться сразу после окончания военного положения. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.
"Выборы откладывались один раз. Выборы не прошли в 2024 году из-за военного положения. Выборы в парламент не состоялись осенью 2024 года согласно Конституции. Я считаю, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону", - сказал Зеленский.
Или он отметил, что парламентариям надо собраться и менять законодательство, что будет сделать очень трудно, потому что общество против.
Зеленский объяснил, как могут состояться выборы после окончания войны.
"В год окончания войны (могут быть выборы - ред.) Потому что окончание военного положения, вы сразу можете в парламенте проголосовать, что вы идете на выборы. Все проголосуют, потому что нет ограничительных мер. После того, как они проголосовали, мне кажется, что выборы можно провести через 90 дней. Это говорит о том, что сразу после окончания войны через 90 дней могут быть выборы", - рассказал Зеленский.
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Зеленский заявлял, что после того, как закончится военное положение, ждать годы по выборам не нужно будет.
Также он прокомментировал, пойдет ли на второй президентский срок.