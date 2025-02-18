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Пальцем в небо: Корниенко о заявлении о "проведении" выборов 26 октября

Пальцем в небо: Корниенко о заявлении о "проведении" выборов 26 октября

Киев  •  УНН

 • 9700 просмотра

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Первый заместитель председателя ВР опроверг заявления о проведении выборов 26 октября. Выборы возможны не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Заявления о конкретных датах выборов в Украине - это политическая игра. Сейчас нет никаких утвержденных дат. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас мы понимаем, что озвучивание любых таких дат - это пальцем в небо (оно - ред.) не базируется ни на каких пониманиях относительно будущего, следующих месяцев. Это все игра на публику, политическая игра и это на руку только стране агрессору. Нет сейчас никаких дат утвержденных. 26 января или октября, сентября, марта - не важно. Есть принципиальные вещи, о которых мы все знаем, говорим,

- заявил Корниенко.

Корниенко напомнил, что проведение выборов возможно не ранее чем через полгода после завершения правового режима военного положения.

Выборы могут быть не ранее чем через полгода после завершения правового режима военного положения, потому что они, послевоенные выборы требуют очень огромной подготовки. Мы приближаемся к тому, чтобы пропустить и местные выборы,

- сказал Корниенко.

Корниенко также прокомментировал фото в сети о поручении по проверке избирательных участков, в частности по проверке безбарьерного доступа.

На вопрос, действительно ли есть такие поручения, Корниенко ответил: «ЦИК делает свою работу, готовит в том числе и массив достаточно прогрессивных норм, которые будут воплощаться в законодательстве относительно послевоенных выборов. В частности, то, что касается безбарьерности. Были совещания с участием первой леди, есть специально определенный член Центральной избирательной комиссии, который этот вопрос курирует».

Корниенко заявил, что они очень серьезно занимаются безбарьерностью и универсальным доступом на выборах, потому что это одно из самых критических требований и замечаний партнеров и организаций надзора, ОБСЕ, международных сообществ.

Ведь уровень обеспечения доступа к выборам людьми с инвалидностью в Украине низкий. Поэтому нужно работать над тем, чтобы обеспечивать доступ,

- сказал Корниенко.

Контекст

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти якобы планируют проведение выборов в Украине 26 октября.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения. Они состоятся не ранее чем через шесть месяцев после окончания военного положения.

15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах, но подчеркнул, что главным приоритетом сейчас является сохранение единства страны и победа в войне.

Впоследствии Зеленский отметил, что вопрос о проведении выборов в Украине никто не поднимает, кроме российского диктатора Владимира Путина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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