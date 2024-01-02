Особливо цими днями: Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали повітряної тривоги
Київ • УНН
Зеленський закликає до пильності у відповідь на повітряні нальоти, оскільки Україна стикається з потужними ракетними та безпілотними атаками з боку росії.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали тривоги - "особливо цими днями", передає УНН.
"... особливо цими днями звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
Президент України нагадав, що лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "шахедів".
"Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять "кинджалів", - резюмував Глава держави.
Нагадаємо
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