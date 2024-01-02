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Особливо цими днями: Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали повітряної тривоги

Особливо цими днями: Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 104986 перегляди

Зеленський закликає до пильності у відповідь на повітряні нальоти, оскільки Україна стикається з потужними ракетними та безпілотними атаками з боку росії.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали тривоги - "особливо цими днями", передає УНН.

"... особливо цими днями звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Президент України нагадав, що  лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "шахедів".

"Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять "кинджалів", - резюмував Глава держави.

Нагадаємо

2 січня рф завдала масованого ракетного удару по Україні.

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Антоніна Туманова

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