Орбан зробив нову заяву щодо України: стратегічна співпраця замість членства в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні "стратегічну" співпрацю замість незворотної європейської інтеграції. Він вважає, що членство України в ЄС нібито перенесе війну в Європу, передає УНН.

Деталі

"Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною - прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз", - написав Орбан в соцмережі Х.

Орбан: росія не є "реальною загрозою" для НАТО, а зберегти Україну поза альянсом - моє "завдання"

Доповнення

Прем’єр Угорщини Орбан раніше заявляв, що його країна зупинила вступ України в ЄС.

Також Орбан нещодавно знову виступав із погрозами на адресу ЄС. Він заявляв, що голосуватиме проти бюджету ЄС на 2028-2034 роки, у якому передбачено виділення 100 мільярдів євро на підтримку України.