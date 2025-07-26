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Орбан сделал новое заявление по Украине: стратегическое сотрудничество вместо членства в ЕС

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине «стратегическое» сотрудничество, считая, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу. Он ранее заявлял о блокировании вступления Украины в ЕС и угрожал заблокировать бюджет ЕС на 100 миллиардов евро для Украины.

Орбан сделал новое заявление по Украине: стратегическое сотрудничество вместо членства в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине «стратегическое» сотрудничество вместо необратимой европейской интеграции. Он считает, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу, передает УНН.

Детали

«Венгрия предлагает стратегическое сотрудничество с Украиной – прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах, а не необратимую интеграцию. Членство Украины в ЕС перенесет войну в сердце Европы, а наши семьи не должны сталкиваться с риском. Эти времена требуют спокойного рассудка, а не театральных угроз», - написал Орбан в соцсети Х.

Орбан: россия не является "реальной угрозой" для НАТО, а сохранить Украину вне альянса - моя "задача"25.06.25, 15:02 • 3153 просмотра

Дополнение

Премьер Венгрии Орбан ранее заявлял, что его страна остановила вступление Украины в ЕС.

Также Орбан недавно снова выступал с угрозами в адрес ЕС. Он заявлял, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
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