Орбан сделал новое заявление по Украине: стратегическое сотрудничество вместо членства в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине «стратегическое» сотрудничество вместо необратимой европейской интеграции. Он считает, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу, передает УНН.

Детали

«Венгрия предлагает стратегическое сотрудничество с Украиной – прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах, а не необратимую интеграцию. Членство Украины в ЕС перенесет войну в сердце Европы, а наши семьи не должны сталкиваться с риском. Эти времена требуют спокойного рассудка, а не театральных угроз», - написал Орбан в соцсети Х.

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Дополнение

Премьер Венгрии Орбан ранее заявлял, что его страна остановила вступление Украины в ЕС.

Также Орбан недавно снова выступал с угрозами в адрес ЕС. Он заявлял, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины.