OpenAI та io залучені до судової суперечки через розробку пристрою ШІ

OpenAI разом зі стартапом io Джоні Айва стали фігурантами судової справи через звинувачення у порушенні торговельної марки з боку компанії iyO, яка спеціалізується на індивідуальних внутрішньоканальних навушниках. Про це пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Позов було подано iyO – стартапом у сфері апаратного забезпечення, який підтримує Google. Компанія звинувачує OpenAI та io в порушенні її прав на торговельну марку. У відповідь на судове рішення, OpenAI відкликала маркетингові матеріали, пов’язані з придбанням io за 6 млрд 5 млн доларів.

Згідно з документами, поданими до суду 12 червня, юристи OpenAI та io зазначили, що за останній рік компанії досліджували сучасні ринкові рішення, зокрема, закупили щонайменше 30 комплектів внутрішньоканальних навушників. Також керівники OpenAI та io зустрічалися з представниками iyO для ознайомлення з їхньою технологією.

Однак об'єкт судового спору, як з’ясувалося, не є продуктом, подібним до технології iyO.

Цей прототип не є внутрішньоканальною гарнітурою і не є носимим пристроєм – заявив співзасновник io Тан Тан, колишній керівник Apple, у декларації.

Він уточнив статус розробки

Його дизайн ще не завершено, і він не буде рекламуватися або пропонуватися до продажу щонайменше рік – додав Тан Тан.

Нашою метою в цій співпраці було і є створення продуктів, які виходять за рамки традиційних продуктів та інтерфейсів – окреслив бачення компанії Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у своїй заяві до суду.

Юристи OpenAI у своїй позиції наголосили на широті досліджуваних напрямів.

Ми вивчали настільні та мобільні, бездротові та дротові, портативні та носимі пристрої – зазначили представники OpenAI.

Айв, зі свого боку, заявив у промоматеріалах, що перший прототип io "повністю захопив" його уяву. Альтман у закритій зустрічі з працівниками OpenAI раніше зазначив, що майбутній пристрій "поміщається в кишеню або стоїть на столі" й стане "третім пристроєм" поряд із телефоном і ноутбуком.

Подробиці справи

У документах фігурує зустріч, що відбулася 1 травня. Тоді віцепрезидент OpenAI Пітер Веліндер та Тан Тан зустрілися з CEO iyO Джейсоном Руголо у штаб-квартирі io в Сан-Франциско. Вони ознайомилися з індивідуальним навушником iyO, однак тестування виявилося невдалим. У подальшому листуванні йдеться, що продукт кілька разів давав збій.

У листах, доданих до справи, інженер io Марван Раммах обговорює можливість придбання бази даних 3D-сканів вух у The Ear Project.

Це може дати нам корисну відправну точку з ергономіки – написав Марван Раммах.

CEO iyO Джейсон Руголо намагався розширити співпрацю між iyO, io та OpenAI. Він пропонував запустити свій пристрій як "комплект розробника", залучити інвестиції або продати компанію за 200 мільйонів доларів. Але ці пропозиції було відхилено.

У справі виступила також співзасновниця io Еванс Ханкі, колишня керівниця Apple.

io не працює над виготовленим на замовлення продуктом у вигляді навушників – заявила Еванс Ханкі.

Довідка

OpenAI – розробник системи ChatGPT.

io – апаратний стартап, заснований Джоні Айвом, колишнім головним дизайнером Apple.

iyO – стартап у сфері персоналізованих навушників, підтриманий Google.

Нагадаємо

Починаючи з 2023 року, OpenAI та Джоні Айв працюють над спільним апаратним проєктом у сфері штучного інтелекту. Судова справа з iyO проливає світло на окремі аспекти цієї розробки, однак ключовий продукт компаній і далі залишається конфіденційним.

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