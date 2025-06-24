OpenAI и io вовлечены в судебный спор из-за разработки устройства ИИ

OpenAI вместе со стартапом io Джони Айва стали фигурантами судебного дела по обвинению в нарушении торговой марки со стороны компании iyO, специализирующейся на индивидуальных внутриканальных наушниках. Об этом пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Иск был подан iyO – стартапом в сфере аппаратного обеспечения, который поддерживает Google. Компания обвиняет OpenAI и io в нарушении ее прав на торговую марку. В ответ на судебное решение, OpenAI отозвала маркетинговые материалы, связанные с приобретением io за 6 млрд 5 млн долларов.

Согласно документам, поданным в суд 12 июня, юристы OpenAI и io отметили, что за последний год компании исследовали современные рыночные решения, в частности, закупили не менее 30 комплектов внутриканальных наушников. Также руководители OpenAI и io встречались с представителями iyO для ознакомления с их технологией.

Однако объект судебного спора, как выяснилось, не является продуктом, подобным технологии iyO.

Этот прототип не является внутриканальной гарнитурой и не является носимым устройством – заявил соучредитель io Тан Тан, бывший руководитель Apple, в декларации.

Он уточнил статус разработки

Его дизайн еще не завершен, и он не будет рекламироваться или предлагаться к продаже по меньшей мере год – добавил Тан Тан.

Нашей целью в этом сотрудничестве было и есть создание продуктов, которые выходят за рамки традиционных продуктов и интерфейсов – очертил видение компании Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в своем заявлении в суд.

Юристы OpenAI в своей позиции подчеркнули широту исследуемых направлений.

Мы изучали настольные и мобильные, беспроводные и проводные, портативные и носимые устройства – отметили представители OpenAI.

Айв, со своей стороны, заявил в промоматериалах, что первый прототип io "полностью захватил" его воображение. Альтман в закрытой встрече с сотрудниками OpenAI ранее отметил, что будущее устройство "помещается в карман или стоит на столе" и станет "третьим устройством" наряду с телефоном и ноутбуком.

Подробности дела

В документах фигурирует встреча, состоявшаяся 1 мая. Тогда вице-президент OpenAI Питер Велиндер и Тан Тан встретились с CEO iyO Джейсоном Руголо в штаб-квартире io в Сан-Франциско. Они ознакомились с индивидуальным наушником iyO, однако тестирование оказалось неудачным. В последующей переписке говорится, что продукт несколько раз давал сбой.

В письмах, приложенных к делу, инженер io Марван Раммах обсуждает возможность приобретения базы данных 3D-сканов ушей у The Ear Project.

Это может дать нам полезную отправную точку по эргономике – написал Марван Раммах.

CEO iyO Джейсон Руголо пытался расширить сотрудничество между iyO, io и OpenAI. Он предлагал запустить свое устройство как "комплект разработчика", привлечь инвестиции или продать компанию за 200 миллионов долларов. Но эти предложения были отклонены.

В деле выступила также соучредитель io Эванс Ханки, бывшая руководительница Apple.

io не работает над изготовленным на заказ продуктом в виде наушников – заявила Эванс Ханки.

Справка

OpenAI – разработчик системы ChatGPT.

io – аппаратный стартап, основанный Джони Айвом, бывшим главным дизайнером Apple.

iyO – стартап в сфере персонализированных наушников, поддержанный Google.

Напомним

Начиная с 2023 года, OpenAI и Джони Айв работают над совместным аппаратным проектом в сфере искусственного интеллекта. Судебное дело с iyO проливает свет на отдельные аспекты этой разработки, однако ключевой продукт компаний и далее остается конфиденциальным.

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