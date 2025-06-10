OpenAI стверджує про досягнення 10 млрд доларів річного доходу: деталі
Київ • УНН
OpenAI оголосила про річний дохід у 10 млрд доларів завдяки ChatGPT та іншим продуктам. Компанія планує масштабування та співпрацює з Microsoft для розвитку інфраструктури.
Компанія OpenAI заявила, що досягла показника річного доходу на рівні 10 млрд доларів, що стало можливим завдяки стрімкому зростанню популярності чат-бота ChatGPT. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
Деталі
Річний дохід OpenAI, розрахований на основі поточних щомісячних надходжень, станом на другий квартал 2025 року досяг 10 млрд доларів.
Компанія уточнила, що основне джерело цих доходів – підписки на продукти ChatGPT, API-модель для бізнесу, а також ліцензії на використання її моделей у продуктах Microsoft, таких як GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot та Azure OpenAI Service.
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OpenAI також повідомила, що ChatGPT, її флагманський продукт, наразі має понад 100 мільйонів щотижневих користувачів та активно використовується в більш ніж 92% компаній зі списку Fortune 500.
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Додатково
У грудні 2024 року компанія OpenAI повідомляла про річний дохід на рівні 5 млрд 500 млн доларів, що означає стрімке зростання протягом лише пів року.
За даними CNBC, OpenAI розглядає варіанти подальшого масштабування і збільшення своєї інфраструктури. Компанія співпрацює з Microsoft, яка є її стратегічним інвестором та основним хмарним партнером.
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