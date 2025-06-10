OpenAI стверджує про досягнення 10 млрд доларів річного доходу: деталі

Компанія OpenAI заявила, що досягла показника річного доходу на рівні 10 млрд доларів, що стало можливим завдяки стрімкому зростанню популярності чат-бота ChatGPT. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

Річний дохід OpenAI, розрахований на основі поточних щомісячних надходжень, станом на другий квартал 2025 року досяг 10 млрд доларів.

Компанія уточнила, що основне джерело цих доходів – підписки на продукти ChatGPT, API-модель для бізнесу, а також ліцензії на використання її моделей у продуктах Microsoft, таких як GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot та Azure OpenAI Service.

Наша основна мета – забезпечити безпечну й корисну штучну загальну інтелігенцію, і це потребує великих ресурсів. Комерціалізація допомагає фінансувати цю роботу

OpenAI також повідомила, що ChatGPT, її флагманський продукт, наразі має понад 100 мільйонів щотижневих користувачів та активно використовується в більш ніж 92% компаній зі списку Fortune 500.

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