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OpenAI стверджує про досягнення 10 млрд доларів річного доходу: деталі

Київ • УНН

 • 934 перегляди

OpenAI оголосила про річний дохід у 10 млрд доларів завдяки ChatGPT та іншим продуктам. Компанія планує масштабування та співпрацює з Microsoft для розвитку інфраструктури.

OpenAI стверджує про досягнення 10 млрд доларів річного доходу: деталі

Компанія OpenAI заявила, що досягла показника річного доходу на рівні 10 млрд доларів, що стало можливим завдяки стрімкому зростанню популярності чат-бота ChatGPT. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Річний дохід OpenAI, розрахований на основі поточних щомісячних надходжень, станом на другий квартал 2025 року досяг 10 млрд доларів.

Компанія уточнила, що основне джерело цих доходів – підписки на продукти ChatGPT, API-модель для бізнесу, а також ліцензії на використання її моделей у продуктах Microsoft, таких як GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot та Azure OpenAI Service.

Наша основна мета – забезпечити безпечну й корисну штучну загальну інтелігенцію, і це потребує великих ресурсів. Комерціалізація допомагає фінансувати цю роботу

– йдеться у заяві компанії.

OpenAI також повідомила, що ChatGPT, її флагманський продукт, наразі має понад 100 мільйонів щотижневих користувачів та активно використовується в більш ніж 92% компаній зі списку Fortune 500.

Ми бачимо, як компанії по всьому світу використовують наші інструменти для підвищення продуктивності та творчості, і це лише початок

– заявили в OpenAI.

Додатково

У грудні 2024 року компанія OpenAI повідомляла про річний дохід на рівні 5 млрд 500 млн доларів, що означає стрімке зростання протягом лише пів року.

За даними CNBC, OpenAI розглядає варіанти подальшого масштабування і збільшення своєї інфраструктури. Компанія співпрацює з Microsoft, яка є її стратегічним інвестором та основним хмарним партнером.

Понад 400 зірок закликають Трампа зупинити спроби OpenAI "експлуатувати" Голлівуд18.03.25, 10:55 • 20561 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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