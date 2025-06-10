OpenAI утверждает о достижении 10 млрд долларов годового дохода: детали

Компания OpenAI заявила, что достигла показателя годового дохода на уровне 10 млрд долларов, что стало возможным благодаря стремительному росту популярности чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Годовой доход OpenAI, рассчитанный на основе текущих ежемесячных поступлений, по состоянию на второй квартал 2025 года достиг 10 млрд долларов.

Компания уточнила, что основной источник этих доходов – подписки на продукты ChatGPT, API-модель для бизнеса, а также лицензии на использование ее моделей в продуктах Microsoft, таких как GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot и Azure OpenAI Service.

Наша основная цель – обеспечить безопасный и полезный искусственный общий интеллект, и это требует больших ресурсов. Коммерциализация помогает финансировать эту работу

OpenAI также сообщила, что ChatGPT, ее флагманский продукт, в настоящее время имеет более 100 миллионов еженедельных пользователей и активно используется в более чем 92% компаний из списка Fortune 500.

Мы видим, как компании по всему миру используют наши инструменты для повышения производительности и творчества, и это только начало