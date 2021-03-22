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ООС: бойовики п'ять разів відкривали вогонь

ООС: бойовики п'ять разів відкривали вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Цитата: 

"Від початку цієї доби, 22 березня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режиму припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.

Деталі 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм.

А неподалік Богданівки, окупанти обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчука – вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. За поточну добу сапери ДСНС України розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 103 вибухонебезпечні предмети.

"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

21 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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