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ООН попереджає, що наземна операція Ізраїлю в Рафах "не за горами"

ООН попереджає, що наземна операція Ізраїлю в Рафах "не за горами"

Київ • УНН

 • 21697 перегляди

В ООН попереджають, що неминуча наземна операція Ізраїлю в Рафаху, Газа, призведе до нових жертв серед цивільного населення і перешкоджатиме зусиллям з надання гуманітарної допомоги.

Наземна операція ізраїльської армії у місті Рафах у секторі Гази "не за горами". Про це сказав заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, повідомляє УНН із посиланням на заяву управління ООН з координації гуманітарних справ. 

Після майже семи місяців жорстоких воєнних дій, унаслідок яких загинули десятки тисяч людей і ще десятки тисяч дістали каліцтва, Газа готується до ще більших страждань і нещасть. Світ уже кілька тижнів закликає ізраїльську владу пощадити Рафах, але наземна операція там уже не за горами

- заявив представник ООН.

Мартін Гріффітс вказав, що наземне вторгнення в Рафах  означатиме ще більше травм і смертей.  Крім того, для організацій, які намагаються надати гуманітарну допомогу, наземне вторгнення завдасть катастрофічного удару.  

"Тим часом заручників, що залишилися, досі не звільнено. Голод набирає обертів. Правила війни продовжують порушувати.  Цивільне населення має бути захищене, а його потреби - задоволені", - додав представник ООН. 

Він привітав нещодавнє відкриття Ізраїлем контрольно-пропускного пункту Ерез на півночі Гази для доставки допомоги з порту Ашдод і Йорданії. Крім того, відзначив зусилля з доставки допомоги морем. Однак наголосив, що ці поліпшення в доставці допомоги в Газу не можуть бути використані для підготовки або виправдання повномасштабного військового нападу на Рафах.

Нагадаємо 

Армія оборони Ізраїлю провела всю необхідну підготовку до великого наземного наступу в найпівденнішому місті Гази Рафах і може почати операцію, як тільки отримає схвалення уряду.

Сполучені Штати вимагають від Ізраїлю негайного припинення вогню і погрожують змінити свою політику підтримки, якщо гуманітарна криза в Газі не покращиться. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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