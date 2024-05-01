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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 05:27  •  2523 просмотра

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В ООН предупреждают, что неизбежная наземная операция Израиля в Рафахе, Газа, приведет к новым жертвам среди гражданского населения и будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

Наземная операция израильской армии в городе Рафах в секторе Газа "не за горами". Об этом сказал заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает УНН со ссылкой на заявление управления ООН по координации гуманитарных дел. 

После почти семи месяцев жестоких военных действий, в результате которых погибли десятки тысяч людей и еще десятки тысяч получили увечья, Газа готовится к еще большим страданиям и несчастьям. Мир уже несколько недель призывает израильские власти пощадить Рафах, но наземная операция там уже не за горами

- заявил представитель ООН.

Мартин Гриффитс указал, что наземное вторжение в Рафах  будет означать еще больше травм и смертей.  Кроме того, для организаций, пытающихся оказать гуманитарную помощь, наземное вторжение нанесет катастрофический удар.  

"Тем временем оставшиеся заложники до сих пор не освобождены. Голод набирает обороты. Правила войны продолжают нарушать.  Гражданское население должно быть защищено, а его потребности - удовлетворены", - добавил представитель ООН. 

Он приветствовал недавнее открытие Израилем контрольно-пропускного пункта Эрез на севере Газы для доставки помощи из порта Ашдод и Иордании. Кроме того, отметил усилия по доставке помощи по морю. Однако подчеркнул, что эти улучшения в доставке помощи в Газу не могут быть использованы для подготовки или оправдания полномасштабного военного нападения на Рафах.

Напомним 

Армия обороны Израиля провела всю необходимую подготовку к крупному наземному наступлению в самом южном городе Газы Рафах и может начать операцию, как только получит одобрение правительства.

Соединенные Штаты требуют от Израиля немедленного прекращения огня и угрожают изменить свою политику поддержки, если гуманитарный кризис в Газе не улучшится. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
iordaniyaJordan
gorod-gazaГород Газа
rafakhРафах
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
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