"Олімпіакос" розгромив клуб Чигринського перед матчем із "Динамо"

Перший тайм майбутній суперник "Динамо" не може занести собі до активу, адже пропустив швидкий гол від Понсе (3 хв) та не зумів вирівняти становище. Натомість перерва пішла на користь клубу з Піреїв.

Гвінейський півзахисник Камара вирівняв становище на табло на 50 хвилині ударом з-за меж штрафної. Дальній постріл Фортуніса на 72 хвилині також став несподіванкою для кіпера гостей. Єгиптянин Хассан завершив результативну комбінацію ближче до завершення гри, а крапку (голом у порожню сітку воріт) поставив Фортуніс – 4:1.

Варто зазначити, що український оборонець Дмитро Чигринський просидів увесь поєдинок на лаві для запасних "АЕКу".

Додамо, матч-відповідь "Динамо" – "Олімпіакос" пройде 21-го лютого на НСК "Олімпійський".