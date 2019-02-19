"Олимпиакос" разгромил клуб Чигринского перед матчем с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В греческой Суперлиге состоялся центральный поединок 21-го тура в котором "Олимпиакос" принимал на своем поле "АЭК", сообщает корреспондент УНН.
Первый тайм будущий соперник "Динамо" не может занести себе в актив, ведь пропустил быстрый гол от Понсе (3 мин) но не сумел выровнять положение. Зато перерыв пошел на пользу клуба из Пирея.
Гвинейский полузащитник Камара выровнял положение на табло на 50 минуте ударом из-за пределов штрафной. Дальний выстрел Фортунис на 72 минуте также стал неожиданностью для голкипера гостей. Египтянин Хассан завершил результативную комбинацию ближе к завершению игры, а точку (голом в пустую сетку ворот) поставил Фортунис - 4:1.
Стоит отметить, что украинский защитник Дмитрий Чигринский просидел весь поединок на скамейке запасных "АЕК".
Добавим, ответный матч "Динамо" - "Олимпиакос" пройдет 21 февраля на НСК "Олимпийский".