Окупанти вигадують нові фейки через неможливість виявити і нейтралізувати Сили спротиву - Федоров
Київ • УНН
Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що окупанти на тимчасово окупованих територіях знімають та поширюють фейкові відео про викриття "агентів СБУ" та знаходження "схронів" через свою неспроможність виявляти та знешкоджувати сили Опору.
На тимчасово окупованих територіях знімають та розповсюджують фейкові відео про викриття "агентів СБУ" та "схрони" через неможливість виявити і нейтралізувати Сили спротиву. Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Окупанти вже два роки не можуть виявити і нейтралізувати Сили спротиву, тому продовжують терор і вигадують нові фейки на захопленій території
Він розповів, що окупанти знімають постановочні роліки про викриття нібито "агентів СБУ". В одному з них звинуватили громадянина рф в підготовці замаху на місцевого політичного діяча, також там заявляється, підозрюваного вбили.
Щотижня звітують про "схрони", знайдені на ТОТ – деяким гранатометам та боєприпасам вже час давати звання "народних артистів" за кількість зйомок в пропагандистських сюжетах
Також він розповів, що окупанти видумали нову брехню про нібито використання Силами оборони та Силами спротиву хімічних речовин, які в січні нібито виявили в Мелітополі, а півтора роки тому, отруїли гауляйтера Херсонщини сальдо.
СБУ про заяву фсб про "вбитого агента": театральна постановка низького рівня19.02.24, 13:32 • 24509 переглядiв