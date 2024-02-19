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Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 16:04  •  8457 просмотра

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Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.

На временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и "схроны" из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты уже два года не могут выявить и нейтрализовать Силы сопротивления, поэтому продолжают террор и придумывают новые фейки на захваченной территории

- написал Федоров.

Он рассказал, что оккупанты снимают постановочные ролики о разоблачении якобы "агентов СБУ". В одном из них обвинили гражданина рф в подготовке покушения на местного политического деятеля, также там заявляется, подозреваемого убили.

Еженедельно отчитываются о "схронах", найденных на ВОТ - некоторым гранатометам и боеприпасам уже пора давать звание "народных артистов" за количество съемок в пропагандистских сюжетах

- добавляет Федоров.

Также он рассказал, что оккупанты выдумали новую ложь о якобы использовании Силами обороны и Силами сопротивления химических веществ, которые в январе якобы обнаружили в Мелитополе, а полтора года назад, отравили гауляйтера Херсонщины Сальдо.

СБУ о заявлении фсб об "убитом агенте": театральная постановка низкого уровня19 февраля 2024, 11:32 • 20343 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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ivan-fedorov-politykИван Федоров
melitopolМелитополь
khersonХерсон
Окупанти вигадують нові фейки через неможливість виявити і нейтралізувати Сили спротиву - Федоров
Occupants invent new fakes due to the inability to detect and neutralize the Resistance Forces - Fedorov
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Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.

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