Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров
Киев • УНН
Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.
На временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и "схроны" из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты уже два года не могут выявить и нейтрализовать Силы сопротивления, поэтому продолжают террор и придумывают новые фейки на захваченной территории
Он рассказал, что оккупанты снимают постановочные ролики о разоблачении якобы "агентов СБУ". В одном из них обвинили гражданина рф в подготовке покушения на местного политического деятеля, также там заявляется, подозреваемого убили.
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Также он рассказал, что оккупанты выдумали новую ложь о якобы использовании Силами обороны и Силами сопротивления химических веществ, которые в январе якобы обнаружили в Мелитополе, а полтора года назад, отравили гауляйтера Херсонщины Сальдо.
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Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров
Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.
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