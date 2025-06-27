Окупанти рвуться до межі Донеччини: Сирський відвідав найгарячішу точку фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

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російські окупанти не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини з сусідніми регіонами України. Вони хочуть зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою, зазначив Сирський.

Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем – написав Головнокомандувач Збройних сил України.

Він також поспілкувався з воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Також Сирський провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які стримують і нищать ворога.

Нагадаємо

Спроби росіян провести літній наступ захлинаються так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.