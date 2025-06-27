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Окупанти рвуться до межі Донеччини: Сирський відвідав найгарячішу точку фронту

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Покровському напрямку, де російські окупанти намагаються пробитися до межі Донеччини. Він поспілкувався з бійцями та провів наради, повідомивши, що ситуація контрольована.

Окупанти рвуться до межі Донеччини: Сирський відвідав найгарячішу точку фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

російські окупанти не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини з сусідніми регіонами України. Вони хочуть зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою, зазначив Сирський.

Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем

– написав Головнокомандувач Збройних сил України.

Він також поспілкувався з воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Також Сирський провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які стримують і нищать ворога.

Нагадаємо

Спроби росіян провести літній наступ захлинаються так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Донецька область
Харківська область
Національна гвардія України
Збройні сили України
Сирський Олександр Станіславович
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