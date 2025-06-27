Оккупанты рвутся к границе Донецкой области: Сырский посетил самую горячую точку фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Покровское направление, которое остается самым горячим на всем 1200-километровом протяжении фронта российско-украинской войны. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

российские оккупанты не оставляют попыток пробиться к административной границе Донетчины с соседними регионами Украины. Они хотят сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью, отметил Сырский.

Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки – отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем – написал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Он также пообщался с воинами в непосредственной близости к линии боевого столкновения и на следующих линиях обороны. Также Сырский провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые сдерживают и уничтожают врага.

Напомним

Попытки россиян провести летнее наступление захлебываются так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.