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Оккупанты рвутся к границе Донецкой области: Сырский посетил самую горячую точку фронта

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на Покровском направлении, где российские оккупанты пытаются пробиться к границе Донецкой области. Он пообщался с бойцами и провел совещания, сообщив, что ситуация контролируемая.

Оккупанты рвутся к границе Донецкой области: Сырский посетил самую горячую точку фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Покровское направление, которое остается самым горячим на всем 1200-километровом протяжении фронта российско-украинской войны. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

российские оккупанты не оставляют попыток пробиться к административной границе Донетчины с соседними регионами Украины. Они хотят сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью, отметил Сырский.

Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки – отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем

– написал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Он также пообщался с воинами в непосредственной близости к линии боевого столкновения и на следующих линиях обороны. Также Сырский провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые сдерживают и уничтожают врага.

Напомним

Попытки россиян провести летнее наступление захлебываются так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Донецкая область
Харьковская область
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
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