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Окупанти на Луганщині підвищили ціни на проїзд в автобусах на 60% "через нестачу водіїв" - ЦПД

Київ • УНН

 • 275 перегляди

Окупаційна адміністрація на Луганщині підвищила ціни на проїзд автобусами, пояснюючи це підвищенням якості обслуговування та нестачею водіїв. З початку року вартість проїзду зросла на 60%.

Окупанти на Луганщині підвищили ціни на проїзд в автобусах на 60% "через нестачу водіїв" - ЦПД

На Луганщині окупаційна адміністрація підвищила ціни на проїзд автобусами. Ворог пояснює це підвищенням якості обслуговування, а також нестачею водіїв - наразі дефіцит становить 50-70% від необхідної кількості, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).

Деталі

Зазначається, що хоча пропаганда називає це підвищення "незначним", насправді з початку року вартість проїзду зросла на 60%.

Підвищення тарифів на основні послуги - типова політика росії на окупованих українських територіях. Раніше тарифи на перевезення були підвищені у захоплених містах Запорізької області. На Донеччині майже на третину зросли тарифи на водопостачання, якого фактично немає

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що російська пропаганда обіцяла жителям ТОТ України життя у "сучасній технологічній багатій державі".

"Але росія принесла лише деградацію всіх сфер життя, зруйновану інфраструктуру, підвищення тарифів та відсутнє водопостачання", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За інформацією ЦПД, на підконтрольній росії території України окупанти примушують студентів з академічною заборгованістю укладати контракти з російською армією.

кремлівська пропаганда поширює фейк про аварійний збій на Південноукраїнській АЕС - ЦПД РНБО07.07.25, 12:11 • 1154 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Луганська область
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