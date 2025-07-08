Окупанти на Луганщині підвищили ціни на проїзд в автобусах на 60% "через нестачу водіїв" - ЦПД

На Луганщині окупаційна адміністрація підвищила ціни на проїзд автобусами. Ворог пояснює це підвищенням якості обслуговування, а також нестачею водіїв - наразі дефіцит становить 50-70% від необхідної кількості, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).

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Зазначається, що хоча пропаганда називає це підвищення "незначним", насправді з початку року вартість проїзду зросла на 60%.

Підвищення тарифів на основні послуги - типова політика росії на окупованих українських територіях. Раніше тарифи на перевезення були підвищені у захоплених містах Запорізької області. На Донеччині майже на третину зросли тарифи на водопостачання, якого фактично немає - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що російська пропаганда обіцяла жителям ТОТ України життя у "сучасній технологічній багатій державі".

"Але росія принесла лише деградацію всіх сфер життя, зруйновану інфраструктуру, підвищення тарифів та відсутнє водопостачання", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За інформацією ЦПД, на підконтрольній росії території України окупанти примушують студентів з академічною заборгованістю укладати контракти з російською армією.

кремлівська пропаганда поширює фейк про аварійний збій на Південноукраїнській АЕС - ЦПД РНБО