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Оккупанты в Луганской области повысили цены на проезд в автобусах на 60% "из-за нехватки водителей" - ЦПД

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Оккупационная администрация в Луганской области повысила цены на проезд автобусами, объясняя это повышением качества обслуживания и нехваткой водителей. С начала года стоимость проезда выросла на 60%.

Оккупанты в Луганской области повысили цены на проезд в автобусах на 60% "из-за нехватки водителей" - ЦПД

В Луганской области оккупационная администрация повысила цены на проезд в автобусах. Враг объясняет это повышением качества обслуживания, а также нехваткой водителей - сейчас дефицит составляет 50-70% от необходимого количества, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД).

Детали

Отмечается, что хотя пропаганда называет это повышение "незначительным", на самом деле с начала года стоимость проезда выросла на 60%.

Повышение тарифов на основные услуги - типичная политика России на оккупированных украинских территориях. Ранее тарифы на перевозки были повышены в захваченных городах Запорожской области. В Донецкой области почти на треть выросли тарифы на водоснабжение, которого фактически нет

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что российская пропаганда обещала жителям ТОТ Украины жизнь в "современном технологическом богатом государстве".

"Но Россия принесла лишь деградацию всех сфер жизни, разрушенную инфраструктуру, повышение тарифов и отсутствующее водоснабжение", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По информации ЦПД, на подконтрольной России территории Украины оккупанты принуждают студентов с академической задолженностью заключать контракты с российской армией.

кремлевская пропаганда распространяет фейк об аварийном сбое на Южноукраинской АЭС - ЦПД СНБО07.07.25, 12:11 • 1154 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Украина
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