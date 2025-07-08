Оккупанты в Луганской области повысили цены на проезд в автобусах на 60% "из-за нехватки водителей" - ЦПД
Киев • УНН
Оккупационная администрация в Луганской области повысила цены на проезд автобусами, объясняя это повышением качества обслуживания и нехваткой водителей. С начала года стоимость проезда выросла на 60%.
В Луганской области оккупационная администрация повысила цены на проезд в автобусах. Враг объясняет это повышением качества обслуживания, а также нехваткой водителей - сейчас дефицит составляет 50-70% от необходимого количества, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД).
Детали
Отмечается, что хотя пропаганда называет это повышение "незначительным", на самом деле с начала года стоимость проезда выросла на 60%.
Повышение тарифов на основные услуги - типичная политика России на оккупированных украинских территориях. Ранее тарифы на перевозки были повышены в захваченных городах Запорожской области. В Донецкой области почти на треть выросли тарифы на водоснабжение, которого фактически нет
В ЦПД указывают, что российская пропаганда обещала жителям ТОТ Украины жизнь в "современном технологическом богатом государстве".
"Но Россия принесла лишь деградацию всех сфер жизни, разрушенную инфраструктуру, повышение тарифов и отсутствующее водоснабжение", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
По информации ЦПД, на подконтрольной России территории Украины оккупанты принуждают студентов с академической задолженностью заключать контракты с российской армией.
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