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кремлевская пропаганда распространяет фейк об аварийном сбое на Южноукраинской АЭС - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 101 просмотра

Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк об аварийном сбое на Южноукраинской АЭС. Станция работает в обычном режиме, что подтверждено отчетами МАГАТЭ.

кремлевская пропаганда распространяет фейк об аварийном сбое на Южноукраинской АЭС - ЦПД СНБО

Сообщение о якобы аварийном сбое на Южноукраинской атомной электростанции, который мог привести к катастрофе, является фейком. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

В медиа распространяется дезинформация, якобы Киев "скрыл аварийный сбой" на Южноукраинской атомной электростанции, который мог привести к катастрофе. Это сообщение активно ретранслирует кремлевская пропаганда. 

Верифицировав информацию в НАЭК "Энергоатом", Центр сообщает: эти утверждения не соответствуют действительности. Южноукраинская АЭС работает в обычном режиме, что подтверждается отчетами МАГАТЭ. В отчете от 4 июля упоминается лишь об аварийном отключении линии электропередач на Запорожской АЭС в результате обстрелов. Также в отчете от 1 июля говорится об атаках дронов вокруг и вблизи атомных станций, в том числе и Южноукраинской АЭС.

Заявления о якобы "сокрытии" информации о ситуации на Южноукраинской АЭС не имеют ничего общего с реальностью. Все ядерные объекты Украины находятся под постоянным контролем инспекторов МАГАТЭ, которые имеют доступ ко всем АЭС и регулярно отчитываются о ситуации на станциях

- говорится в сообщении.

По приведенной информации, российская пропаганда использует подобную дезинформацию для дискредитации украинской энергетической безопасности и попыток вызвать панику среди населения.

Украинские специалисты восстановили линию питания оккупированной Запорожской АЭС04.07.25, 22:59 • 1479 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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