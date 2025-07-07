кремлівська пропаганда поширює фейк про аварійний збій на Південноукраїнській АЕС - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про аварійний збій на Південноукраїнській АЕС. Станція працює у звичному режимі, що підтверджено звітами МАГАТЕ.
Повідомлення про нібито аварійний збій на Південноукраїнській атомній електростанції, який міг призвести до катастрофи, є фейком. Про це заявив Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
Деталі
У медіа поширюється дезінформація, нібито Київ "приховав аварійний збій" на Південноукраїнській атомній електростанції, який міг призвести до катастрофи. Це повідомлення активно ретранслює кремлівська пропаганда.
Верифікувавши інформацію в НАЕК "Енергоатом", Центр повідомляє: ці твердження не відповідають дійсності. Південноукраїнська АЕС працює у звичному режимі, що підтверджується звітами МАГАТЕ. У звіті від 4 липня згадується лише про аварійне відключення лінії електропередач на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілів. Також у звіті від 1 липня йдеться про атаки дронів навколо та поблизу атомних станцій, зокрема й Південноукраїнської АЕС.
Заяви про нібито "приховування" інформації щодо ситуації на Південноукраїнській АЕС не мають нічого спільного з реальністю. Усі ядерні об’єкти України перебувають під постійним контролем інспекторів МАГАТЕ, які мають доступ до всіх АЕС і регулярно звітують про ситуацію на станціях
За наведеною інформацією, російська пропаганда використовує подібну дезінформацію для дискредитації української енергетичної безпеки та спроб викликати паніку серед населення.
Українські фахівці відновили лінію живлення окупованої Запорізької АЕС04.07.25, 22:59 • 1479 переглядiв