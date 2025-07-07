кремлівська пропаганда поширює фейк про аварійний збій на Південноукраїнській АЕС - ЦПД РНБО

Повідомлення про нібито аварійний збій на Південноукраїнській атомній електростанції, який міг призвести до катастрофи, є фейком. Про це заявив Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

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У медіа поширюється дезінформація, нібито Київ "приховав аварійний збій" на Південноукраїнській атомній електростанції, який міг призвести до катастрофи. Це повідомлення активно ретранслює кремлівська пропаганда.

Верифікувавши інформацію в НАЕК "Енергоатом", Центр повідомляє: ці твердження не відповідають дійсності. Південноукраїнська АЕС працює у звичному режимі, що підтверджується звітами МАГАТЕ. У звіті від 4 липня згадується лише про аварійне відключення лінії електропередач на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілів. Також у звіті від 1 липня йдеться про атаки дронів навколо та поблизу атомних станцій, зокрема й Південноукраїнської АЕС.

Заяви про нібито "приховування" інформації щодо ситуації на Південноукраїнській АЕС не мають нічого спільного з реальністю. Усі ядерні об’єкти України перебувають під постійним контролем інспекторів МАГАТЕ, які мають доступ до всіх АЕС і регулярно звітують про ситуацію на станціях - йдеться у повідомленні.

За наведеною інформацією, російська пропаганда використовує подібну дезінформацію для дискредитації української енергетичної безпеки та спроб викликати паніку серед населення.

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