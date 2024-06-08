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Окупанти 290 разів ударили по Запорізькій області

Окупанти 290 разів ударили по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 44432 перегляди

Російські окупанти здійснили 290 обстрілів 8 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників і обстріли з РСЗВ, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.

Упродовж доби російські окупанти 290 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ворог завдав авіаційний удар по Гуляйполю та Новоандріївці.

  • 109 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку.
  • 163 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Преображенки.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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