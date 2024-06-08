Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  132019 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  111522 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  114216 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  107381 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  86470 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  72056 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  75534 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114076 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111814 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
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Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области

Российские оккупанты совершили 290 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  836 просмотра
Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области

Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму

В ночь на 8 июня во многих местах оккупированного Россией Крыма, включая Балаклаву, Севастополь и Керчь, были зафиксированы громкие взрывы.

Война •   •  3061 просмотра
Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму

NHK: Украина и Япония подпишут соглашение о содействии восстановлению

Украина и Япония завершают работу над соглашением о сотрудничестве в полном восстановлении экономики Украины и инфраструктуры в течение следующих 10 лет.

Война •   •  4441 просмотра
NHK: Украина и Япония подпишут соглашение о содействии восстановлению

В Ватикане арестовал бывшего сотрудника за продажу пропавшей рукописи Бернини

Ватикан арестовал бывшего сотрудника за попытку продать рукопись Бернини 17-го века, которая исчезла из архивов Ватикана.

Культура •   •  4429 просмотра
В Ватикане арестовал бывшего сотрудника за продажу пропавшей рукописи Бернини

8 июня: Всемирный день океанов, день рождения пылесоса

Сегодня, восьмого июня во многих странах мира проходят разнообразные мероприятия по случаю Всемирного дня океанов. Событие было начато решением Генассамблеи ООН в 2008 году. Океаны занимают более 70% площади земли, в них обитают 80% всех биологических организмов на планете.

УНН Lite •   •  18526 просмотра
8 июня: Всемирный день океанов, день рождения пылесоса

В России объявили в розыск Юлию Тимошенко

Юлия Тимошенко, украинский политик и народный депутат, была объявлена Министерством внутренних дел России в розыск в России по неустановленной статье Уголовного кодекса.

политика •   •  12285 просмотра
В России объявили в розыск Юлию Тимошенко

В Белом доме рассказали об итогах переговоров Байдена с Макроном и Зеленским

Байден встретился с Макроном и Зеленским, обсуждая поддержку Украины, причем Макрон высказался за более активное участие, в то время как Байден исключил отправку войск, но пообещал продолжить военную помощь.

Война •   •  13258 просмотра
В Белом доме рассказали об итогах переговоров Байдена с Макроном и Зеленским

Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

Прокудин обратил внимание на противоречия в заявлениях России о трагедии в садовом, назвав это примером работы российской пропаганды.

Война •   •  46208 просмотра
Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

Эстония планирует запретить гражданам России покупать недвижимость вблизи стратегически важных объектов и объектов государственной обороны.

Экономика •   •  35974 просмотра
Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

Самолет бывшего астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса разбился в заливе Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, штат Вашингтон.

Новости Мира •   •  26674 просмотра
В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну