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Офіс омбудсмана здійснив 1,5 тисячі моніторингових візитів до місць несвободи: які порушення виявили

Київ • УНН

 • 395 перегляди

Офіс омбудсмана за три роки здійснив понад 1,5 тисячі візитів до місць несвободи, виявивши випадки побиття та катувань ув'язнених, що призвело до відкриття близько трьох десятків кримінальних проваджень. У Київському СІЗО зафіксовано зловживання на 10 мільйонів гривень, включаючи бойові виплати співробітникам, які не були на фронті, та неналежні умови утримання.

Офіс омбудсмана здійснив 1,5 тисячі моніторингових візитів до місць несвободи: які порушення виявили

Офіс омбудсмана за три роки здійснив понад 1,5 тисячі візитів до місць несвободи в Україні, які виявили випадки випадки побиття та катувань ув'язнених громадян нашої держави. За результатами цих дій відкрилося близько трьох десятків кримінальних проваджень, розповів під час пресконференції омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент УНН.

Ми проводимо постійний моніторинг всіх місць несвободи в Україні. За три роки ми здійснили понад 1,5 тисячі моніторингових візитів, за попередній рік 543. Ми знайшли на жаль випадки фізичного катування, побиття громадян України, які знаходяться в місцях несвободи. За нашими результатами відкрилося близько трьох десятків кримінальних проваджень 

- повідомив Лубінець.

Правозахисник звернув увагу, що в Київському СІЗО зафіксовано багато порушень. Зокрема, його співробітники отримували бойові виплати, хоча ніколи не були на лінії бойових дій.

По Київському СІЗО в нас дуже багато запитань. Ми півтора роки відправляли звернення до державної аудиторської служби. Нарешті вони перевірили діяльність Київського СІЗО, встановили зловживання приблизно на 10 мільйонів гривень. В тому числі було встановлено нарахування бойових виплат співробітникам, які за нашими даними не перебували на лінії зіткнення з російським ворогом 

- розповів Лубінець.

Омбудсман додав, що найбільшим порушенням в Київському СІЗО є порушення умов утримання ув'язнених. Уряд відмовляється виділити кошти, щоб виправити ситуацію.

Ми знайшли інформацію, що одне з найбільших порушень – це негідні умови утримання. Коли ми постійно, кожного року, надсилаємо рекомендації Мін'юсту, уряду про збільшення фінансування для утримання громадян України в Київському СІЗО, то завжди у нас відповідь – нема коштів 

- повідомив Лубінець.

При цьому він додав, що держбюджет України витрачає кошти на виплати компенсацій ув'язненим на підставі рішень Європейського суду з прав людини.

На підставі 77-ми рішень Європейського суду з питань захисту прав людини Україна має виплатити більше ніж один мільйон євро ув'язненим в Київському СІЗО через порушення прав утримання. І ці люди продовжують звертатися до ЄСПЛ, він буде виносити рішення на користь громадян України і державний бюджет України буде все більше і більше виплачувати кошти 

- пояснив омбудсман.

Доповнення

Лубінець повідомив, що станом на сьогодні відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. За останній рік ця кількість кардинально зросла.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
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